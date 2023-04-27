За что задержали «Королеву марафонов»: подробности дела Блиновской

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«Королеву марафонов», одну из самых раскрученных коучей по личностному росту, Елену Блиновскую доставили в Следственный комитет в Москве. Ее подозревают в неуплате налогов почти в миллиард рублей. Задержали блогера ранним утром при попытке выехать из страны. А что нашли во время обысков в ее особняке - Катерина Радомская с подробностями.

Российско-белорусская граница, раннее утро. На фоне проезжающих фур остановленная спецслужбами люксовая иномарка. На ней пыталась пересечь границу «Королева марафонов» Елена Блиновская. Там же на пункте пропуска официально объявляют о задержании.

Образ у Блиновской при задержании «домашний» - спортивный костюм, тапочки и недовольный вид. Поклонники привыкли видеть Елену совсем другой.

«Я 5 лет грела свою аудиторию. Я до сегодняшнего дня ни разу не дала рекламу за деньги. Был один гиф, но просто купить на то, чтобы разменять аудиторию на средство для мытья посуды - ни за что. Меня не мотивирует гонорар, аудитория, я на сцене для того, чтобы вы начали жизнь жизнью мечты»,- рассказывала Елена.

Однако, заявления Елены о бескорыстии, плохо вяжутся с кадрами оперативной съемки обысков в ее подмосковном особняке. Сейф для часов, дорогостоящие гаджеты, огромная гардеробная, похожая больше на бутик - помимо одежды там настоящие витрины с аксессуарами и украшениями. В гараже мотоциклы, а во дворе припаркованы машины премиум-класса, стоимостью в десятки миллионов.

На кадрах шикарный элитный поселок в Истре, где находится дом Елены Блиновской. Как мы видим, охрана здесь серьезная - въезд только по пропускам, либо по личному ключу от шлагбаума. Заезжают внутрь дорогие иномарки - чтобы здесь жить, нужны огромные деньги.

Этим утром Елена собиралась улететь из Москвы в Ташкент. Там у она планировала провести новый марафон, места на который уже распроданы полностью. Но за пару часов до вылета арендовала машину и поехала в Белоруссию. Поводом для задержания Блиновской и обысков стали подозрения в уклонении от уплаты налогов. Следователи считают, что для этого использовалась схема «дробления» бизнеса с использованием подставных фирм и занижения сведений о полученных доходах.

«По данным следствия Блиновская, оказывая информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и доход на физических лиц на общую сумму 918 млн рублей, - рассказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве.

Основной вид заработка Блиновской - продажа семинаров личностного роста. Цена вопроса от 10 тысяч до миллиона рублей. После таких тренингов все у клиентов должно идти в гору и бизнес, и отношения. Но те, кто такой услугой решил воспользоваться, рассказывают, про совершенно другой эффект.

«Вот этот прессинг, что нужно купить дальше, купить следующий марафон, следующий продукт, и без этого как будто уже никак, это напрягло. Не понравилась манипуляция историями, когда женщины рожали, не имея возможности родить. С бесплодием, еще что-то такое. Слишком волшебно как будто бы», - рассказала участница лектория Блиновской Ирина Хилкова.

Соседи Елены Блиновской по поселку знают про подобные способы заработка, но не доверяют тем, кто этим живет.

«Я люблю, кто работает. Я всю жизнь работаю, и эти блогеры … ну, может, кому-то интересно Я слышал, я читал - вообще, там что-то на миллионы, конечно, мне это неприятно», - признался житель поселка Владимир.

Живет Елена на широкую ногу с удовольствием делится с подписчиками видео из путешествий. А празднование ее 40-летия в позапрошлом году стало едва ли не главным светским событием года - шикарная вечеринка с участием звезд шоу-бизнеса первой величины на Алтае обошлась имениннице в 120 миллионов рублей. Была на том празднике и коллега Блиновской по бизнесу Валерия Чекалина - она же Лерчек. Теперь могла бы поделиться неприятным опытом с Еленой. В марте Валерия сама стала фигурантом дел о неуплате налогов и отмывании денег.



За преступления, в совершении которых подозревают Блиновскую, уголовным кодексом предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Допрашивают следователи и мужа Елены Алексея Блиновского. Пока бизнесмен проходит по делу как свидетель.