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Рост производства и потери противника: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Константин Коковешников
18:42 02.05.2023
Армия Украины за месяц потеряла более 15 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу. Противник теряет много техники, в том числе той, которую запад поставляет Киеву.
Рост производства и потери противника: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании
© Фото: Минобороны России
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Огромное зарево огня, и мощная звуковая волна десять секунд спустя сотрясает окрестности Павлограда. Там находится важный железнодорожный узел и склады предположительно с украинскими зенитно-ракетными комплексами, которые вместе с фрагментами твердого топлива взлетели на воздух.

Минобороны России распространило информацию о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. А сегодня одна из главных тем селекторного совещания - двукратное увеличение выпуска продукции корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».

«Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Задачу в два раза увеличить выпуск в России высокоточного оружия Сергей Шойгу поставил полтора месяца назад - во время визита в цеха предприятия. В Нижегородской области министру показали, как обстоят дела с выпуском современных артиллерийских и авиационных боеприпасов. А в Тульской Шойгу осмотрел автоматизированные линии сборки противотанковых управляемых ракет и производство снарядов для реактивных систем залпового огня.

«В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз», - сказал министр.

Руководством страны поставлена задача в сжатые сроки увеличить объем производства. Для этого необходимо взаимодействие самых разных ведомств. В Минобороны отчитались о том, что приняты необходимые меры. Проблемные вопросы, если они и возникают, решаются оперативно - система работает эффективно.

«В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», - отметил глава ведомства.

Еще одна тема - ремонт вышедшего из строя вооружения и техники.

«В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту», - отметил он.

Сергей Шойгу поделился и последними данными оперативно-боевой обстановки, а также привел новые данные о значительных, по его словам, потерях противника. Предотвратить их, говорит министр, не помогли поставляемые Западом техника и оружие.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более пятнадцати тысяч человек. Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов», - сказал Шойгу.

Кроме этого Шойгу подвел итоги отопительного сезона в Вооруженных силах. Подготовка к следующему отопительному сезону уже стартовала. И по словам министра, она пройдет по плану.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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