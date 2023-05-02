Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери противника за последний месяц боевых действий.
«Противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», - сказал он в ходе селекторного совещания.
Помимо живой силы, уничтожено большое количество военной техники. За апрель вооруженные формирований Украины потеряли восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин.
Кроме того, наши войска уничтожили 18 украинских боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
Шойгу заявил, что наши войска продолжают уничтожать вооружение, которое западные страны поставляют официальному Киеву. Министр также отметил, что объемы закупок по гособоронзаказу выросли с 2,7 до семи раз.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.