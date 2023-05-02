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Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек

12:52 02.05.2023
Также российские военные уничтожили за апрель восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин врага.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери противника за последний месяц боевых действий.

«Противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», - сказал он в ходе селекторного совещания.

Помимо живой силы, уничтожено большое количество военной техники. За апрель вооруженные формирований Украины потеряли восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, наши войска уничтожили 18 украинских боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Шойгу заявил, что наши войска продолжают уничтожать вооружение, которое западные страны поставляют официальному Киеву. Министр также отметил, что объемы закупок по гособоронзаказу выросли с 2,7 до семи раз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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