Армия Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек Также российские военные уничтожили за апрель восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери противника за последний месяц боевых действий. «Противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», - сказал он в ходе селекторного совещания. Помимо живой силы, уничтожено большое количество военной техники. За апрель вооруженные формирований Украины потеряли восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, наши войска уничтожили 18 украинских боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и минометов. Шойгу заявил, что наши войска продолжают уничтожать вооружение, которое западные страны поставляют официальному Киеву. Министр также отметил, что объемы закупок по гособоронзаказу выросли с 2,7 до семи раз. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика