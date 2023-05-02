Шойгу заявил, что КТРВ необходимо быстро удвоить производство высокоточного оружия
В настоящий момент Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», по словам министра обороны, выполняет гособоронзаказ в срок, но необходимо увеличивать объемы производства.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) предстоит удвоить выпуск высокоточного оружия.
«Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
В настоящий момент предприятие выполняет государственный оборонный заказ в срок, уточнил Сергей Шойгу.
Кроме этого, он сообщил, что КТРВ завершила разработку некоторых новейших типов вооружения и начала серийное производство.
Также министр обороны России добавил, что военные потери Украины за апрель превысили 15 тысяч человек.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.