Армия Шойгу заявил, что отопительный сезон на объектах Минобороны России прошел безаварийно Сергей Шойгу сообщил, что в течение всей зимы запасы топлива поддерживались на нормативном уровне. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отопительный сезон на объектах МО РФ прошел безаварийно. «Безаварийная работа обеспечена заблаговременной подготовкой фондов, в том числе их оптимизацией, применением современных, наукоемких и энергоэффективных решений, а также рациональным расходованием имеющихся средств», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания. Глава российского оборонного ведомства констатировал, что зимой запасы топлива поддерживались на нормативном уровне. Подготовка к следующему сезону идет по плану. Также министр озвучил потери украинских боевиков за апрель в живой силе и военной технике. По словам Шойгу, речь идет о 15 тысячах человек. Также уничтожено большое количество украинской военной техники, включая восемь самолетов, 430 танков и бронемашин и 277 беспилотников. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика