Шойгу заявил, что отопительный сезон на объектах Минобороны России прошел безаварийно
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отопительный сезон на объектах МО РФ прошел безаварийно.
«Безаварийная работа обеспечена заблаговременной подготовкой фондов, в том числе их оптимизацией, применением современных, наукоемких и энергоэффективных решений, а также рациональным расходованием имеющихся средств», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Глава российского оборонного ведомства констатировал, что зимой запасы топлива поддерживались на нормативном уровне. Подготовка к следующему сезону идет по плану.
Также министр озвучил потери украинских боевиков за апрель в живой силе и военной технике. По словам Шойгу, речь идет о 15 тысячах человек. Также уничтожено большое количество украинской военной техники, включая восемь самолетов, 430 танков и бронемашин и 277 беспилотников.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.