Посол Андреев заявил, что в диппредстве РФ были готовы к вторжению властей Польши в здание школы

За последнее время Польша в отношении России предприняла ряд провокационных шагов: изъяла денежные средства со счетов посольства и торгпредства, вторглась на территорию школы при диппредстве и заявила ее сотрудникам покинуть здание к вечеру 29 апреля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Утро 29 апреля для российской школы при посольстве РФ в Польше началось с очень необычных звуков. На фоне птичьих трелей - шум «болгарки» и другого тяжелого инструмента для работы по металлу.

Вскрывают, ломают и портят имущество Российской Федерации не вандалы и не грабители, а представители власти. Полиция в сопровождении сотрудников варшавской мэрии выломали дверь, сразу заблокировав доступ в некоторые коридоры уже внутри здания.

Это проникновение - практически рейдерский захват здания, не относящегося ни к юрисдикции польской столицы, ни в целом Польши. Школа принадлежит российскому диппредству, а значит - неприкосновенна.

«Дополнительно, такого циничного оттенка всем этим событиям добавляет то, что объектом стала именно школа, нормальный учебный процесс для детей. К тому же в конце учебного года, накануне экзаменов. Но сюрпризом для нас эти действия не стали. Мы не исключали подобного эксцесса, поэтому подготовили квартиры для проживания наших сотрудников в жилом доме посольства, и там же подготовили помещения для продолжения занятий», - рассказал «Звезде» Чрезвычайный и Полномочный посол России в Польше Сергей Андреев.

Российском МИДе уже отреагировали на провокацию и пообещали ответить.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», - написала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Польские власти выдвинули ультиматум: все, кто находятся на территории школы, должны покинуть ее до 19:00 по московскому времени. В российском посольстве вынуждены подчиниться: персонал школы собирает вещи, учителя стараются подбадривать друг друга.

«Ну, давайте: "Врагу не сдается наш гордый Варяг"», - напевают сотрудники посольства России в Польше.

Действия польской стороны - прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Причем уже не первое за последний месяц.

В конце марта польская Прокуратура абсолютно незаконно изъяла деньги со счетов российского посольства и торгового представительства.