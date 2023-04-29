Власти Польши ворвались в школу при посольстве РФ

Власти Польши дали время до 19:00 сотрудникам школы, чтобы покинуть здание.

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Местные власти в Варшаве вместе с полицией, выломав дверь, ворвались в школу при посольстве Российской Федерации.

Как передает РИА Новости, к зданию школы утром на улице Келецкой прибыли сотрудники мэрии в сопровождении правоохранительных органов. Также присутствовали дипломаты из России, включая советника-посланника Андрея Ордаша.

Польские власти дали время сотрудникам школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00, чтобы покинуть здание.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев добавил, что российские денежные средства были изъяты о счетов посольства и торгпредства. Дипломат сообщил, что деньги были переведены на счет местной прокуратуры.