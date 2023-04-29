Политолог Асафов назвал причины нападения властей Польши на школу в посольстве РФ

Отметив, что тема интеграции украинских территорий и военной помощи Украине уже не воздействует на польское общество, власти ищут новые инструменты давления на Россию в свете предстоящих в Польше выборов.

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Недавнее нападение властей Польши на российскую школу при посольстве, а также изъятие денежных средств со счетов российских дипломатического и торгового представительств - не более чем показатель того, что у Еврокомиссии «пространство для антироссийских действий стремительно сужается». Об этом в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал политический обозреватель и политолог Александр Асафов.

«И Польша и польская власть <...>, конечно, должно оставаться во флагмане этих процессов, оно тоже изыскивает новые пути увеличения давления на Россию. И, безусловно, учитывая, что экономические и прочие направления исчерпаны, на треке помощи Украине в военном ключе тоже возможностей не так много, как хотелось бы. Нужны новые какие-то моменты. Тема с дипломатическим давлением, высылкой дипломатов, отключением российских организаций - тоже себя исчерпала», - отметил Асафов.

В качестве «новых болевых точек», для поиска «деструктивной деятельности России» и для «подогрева и поддержания» стремительно уходящей из повестки темы с учетом грядущих выборов, на которых правящая партия «Право и справедливость», где Анджей Дуда - «плоть от плоти партии», а Ярослав Качиньский - ярый русофоб, - все они понимают, что тему надо «оживлять».

Асафов добавил, что многочисленные визиты в Киев, встречи и заявления об интеграции украинских территорий в каком-то виде «уже не работают на польское общество».

«Поэтому нужно образ врага и давление поддерживать. Поэтому, собственно, нашли еще одну точку - ворвались в школу. Я думаю, что мы услышим рассказы, насколько это действие было оправданным, насколько само существование этой школы в Варшаве является нарушением всего и вся», - сказал политолог Асафов.

Он уточнил, что идея одна и та же, касающаяся с давлением на Россию в информационном ключе и возвращением темы в повестку. Также Асафов считает, не за этим не последуют какие-либо последствия и извинения, но «мы видим, что это обозначение определенного политического бессилия».

Немногим ранее стало известно, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание. В посольстве информировали, что они отправились на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.

Ранее по теме нападения властей Польши на российскую школу в посольстве РФ в этой стране посол Сергей Андреев заявил, что Польша «задним числом» признала незаконность владения зданием школы. В распоряжении российской дипмиссии оно находилось 70 лет и только сейчас польские власти решили изъять его через суд, а не ведя переговоры.

В МИД уже резко отреагировали на вторжение Польши на территорию посольства РФ в этой стране.