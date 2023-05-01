Володин предложил ФНС взять на особый контроль блогеров, которые не платят налоги

Такие блогеры зарабатывают на доверии своих подписчиков и используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги, отметил спикер ГД.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации с блогерами, которые учат свои подписчиков жизни и при этом не платят налоги, зарабатывая на людях огромные деньги.

По мнению спикера ГД, такие вопросы должны находиться на особом контроле Федеральной налоговой службы - у этого ведомства есть все необходимые средства, чтобы выявлять преступления такого рода.

«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги...Как показало время, зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети», - написал он в своем Telegram-канале.

Средства, которые будут взысканы с блогеров, которые не платили налоги, должны быть потрачены на то, чтобы отремонтировать школы, больницы, на поддержку военнослужащих и их семей, считает Володин.

Ранее стало известно, что блогера Елену Блиновскую, которая знаменита своими «марафонами желаний», обвинили в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей. Женщину отправили под домашний арест.