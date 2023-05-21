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Шольц назвал обучение украинских пилотов на F-16 «посланием для России»

Дмитрий Трунов
05:12 21.05.2023
По словам канцлера ФРГ, это сигнал о том, что Москве не следует «надеяться на успех во вторжении на Украину», даже если она рассчитывает на затяжной конфликт.
Шольц назвал обучение украинских пилотов на F-16 «посланием для России»
© Фото: Master Sgt. Andy Dunaway Wikimedia
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Программы союзников США по подготовке украинских пилотов на F-16 были сигналом для РФ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это послание Москве о том, что ей не следует «надеяться на успех во вторжении на Украину», даже если она рассчитывает на затяжной конфликт, сообщает Reuters.

Пока Украина не получила обязательств по поставке самолетов. Однако высокопоставленные официальные лица США сообщили, что президент США Джо Байден заявил лидерам G7 о поддержке Вашингтоном совместных программ подготовки украинских пилотов на F-16.

Позже советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы решит вместе с союзниками вопрос о том, кто и сколько поставит Киеву истребителей F-16. О намерении обучать украинских летчиков работе на F-16 заявили ранее Великобритания, Нидерланды и ряд других европейских стран.

Между тем, авторы Military Watch Magazine считают, что американские самолеты вряд ли смогут стать достойными соперниками для Су-35, МиГ-31 и Су-57, поэтому США рискуют своим престижем, посылая F-16 на Украину.

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