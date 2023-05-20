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MWM: США рискуют престижем из-за неспособности F-16 противостоять российской авиации

Анна Касаткина
20:57 20.05.2023
Американские самолеты вряд ли смогут стать достойными соперниками для Су-35, МиГ-31 и Су-57, считают авторы Military Watch Magazine.
MWM: США рискуют престижем из-за неспособности F-16 противостоять российской авиации
© Фото: defense.gov
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Репутация американских истребителей F-16 может серьезно пострадать после передачи самолетов Украине, которая задействует их в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в редакционной колонке Military Watch Magazine.

В публикации указывается, что есть риск получения технологий F-16 россиянами, а также большая вероятность значительных потерь авиационного парка как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях.

«Это нанесет серьезный удар по престижу машины», - пишет издание.

Авторы публикации поставили под сомнение возможность американских самолетов выстоять в воздушном бою против таких соперников как Су-35, МиГ-31 и Су-57. Боеспособности самолетов также не способствует отсутствие технологий малозаметности. Отмечается, что однодвигательные истребители F-16 были разработаны в 70-х как более дешевый и легкий аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США.

Ранее в Вашингтоне заявили, что решат вопрос о поставках Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы. Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов определят, кто поставит эти самолеты Киеву и сколько, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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