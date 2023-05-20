В Белом доме заявили, что определят с союзниками сроки передачи F-16 Киеву в ближайшие месяцы

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что военные средства, которые Вашингтон предоставляет Украине, Киев обязывается не применять для ударов по российской территории.

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Вашингтон решит вопрос о поставках Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 определят, кто поставит эти самолеты Киеву и сколько, сообщает ТАСС.

По словам Салливана, прямо сейчас F-16 Киеву не нужны, но понадобятся в будущем. Он добавил, что США начали обсуждать темы укрепления украинских военно-воздушных сил «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Представитель Белого дома заверил, что военные средства, которые Вашингтон предоставляет Украине, Киев обязывается не применять для ударов по российской территории.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Салливан заявил, что США отслеживают реакцию Москвы на поставки Оружия Украине, чтобы «избежать третьей мировой войны».