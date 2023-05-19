Politico: Байден на G7 одобрил обучение украинцев обращению с F-16

Ожидается, что обучение начнется в ближайшее время на одном из европейских объектов.

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Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. Об этом на полях саммита G7 заявил президент США Джо Байден, пишет Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По информации собеседника издания, обучение будет проходить за пределами Украины, на одном из европейских объектов. Подготовка, как ожидается, начнется же в ближайшие недели.

Ранее газета сообщила, что администрация Байдена столкнулась с новой и усиленной кампанией давления, нацеленной на передачу F-16 Украине. Это комплексная работа дружественных европейских правительств, американских законодателей от обеих партий и украинского руководства. В Вашингтоне готовы разрешить другим странам отправлять свои самолеты американского производства, но сами США от поставок воздерживаются.