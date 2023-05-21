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Захар Прилепин начал проходить реабилитацию

Анна Касаткина
19:37 21.05.2023
Состояние Прилепина стабильно, он остается в палате интенсивной терапии по рекомендации врачей.
Захар Прилепин начал проходить реабилитацию
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Захар Прилепин начал проходить реабилитационные мероприятия, в том числе он присаживается с опусканием ног с постели. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь писателя.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», - сказала она.

В ближайшее время, как уточняется, к реабилитации привлекут методиста ЛФК. Состояние Прилепина стабильно, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии.

Автомобиль писателя взорвали в Нижегородской области 6 мая. Помимо Прилепина в салоне находился его друг и соратник Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые травмы, Шубин погиб на месте. Подозреваемые в покушении задержаны, возбуждено уголовное дело. Известно, что исполнители сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Сам Прилепин заявил о готовности вернуться на передовую, как только закончится его восстановление. Оно может занять до полугода. К настоящему моменту Прилепин перенес уже три операции.

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