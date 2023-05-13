В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прилепин сообщил о планах вернуться на передовую после восстановления

Анастасия Бобылева
19:56 13.05.2023
Несмотря на то, что писателю предстоит долгое восстановление, он хочет вернуться в зону СВО.
Прилепин сообщил о планах вернуться на передовую после восстановления
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
Читайте нас на:

Писатель Захар Прилепин, недавно переживший покушение, сообщил, что планирует вернуться на передовую. Также он рассказал, сколько времени ему потребуется на восстановление.

По его словам, его лечение займет не менее полугода, и ему заново придется проходить медкомиссию, чтобы вновь оказаться на передовой.

«Планирую, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию», - ответил он в интервью ФАН.

Напомним, после покушения писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов. Планируется, что после этого несколько дней Прилепин проведет в палате интенсивной терапии, чтобы восстановиться быстрее.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 В стране и мире
Боевики выпустили по Донецку 36 снарядов за два часа, ранен подросток
19:56 В стране и мире
Прилепин сообщил о планах вернуться на передовую после восстановления
16:09 В стране и мире
Видео
Эрдоган прибыл на свою предвыборную кампанию на автобусе с полицией на крыше
15:10 Армия
Видео
МО РФ показало запуск дронов с радиостанцией для лучшей связи в зоне СВО
14:21 Армия
Видео
Российские штурмовики освободили квартал на северо-западе Артемовска
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.