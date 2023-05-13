Прилепин сообщил о планах вернуться на передовую после восстановления

Несмотря на то, что писателю предстоит долгое восстановление, он хочет вернуться в зону СВО.

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Писатель Захар Прилепин, недавно переживший покушение, сообщил, что планирует вернуться на передовую. Также он рассказал, сколько времени ему потребуется на восстановление.

По его словам, его лечение займет не менее полугода, и ему заново придется проходить медкомиссию, чтобы вновь оказаться на передовой.

«Планирую, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию», - ответил он в интервью ФАН.

Напомним, после покушения писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов. Планируется, что после этого несколько дней Прилепин проведет в палате интенсивной терапии, чтобы восстановиться быстрее.