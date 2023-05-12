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В ЛНР похоронили соратника Прилепина Александра Шубина

Алексей Курильченко
15:54 12.05.2023
Церемония прошла со всеми воинскими почестями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Луганской Народной Республике прошла церемония прощания с сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии Александром Шубиным - соратником писателя Захара Прилепина. Александр погиб во время покушения на жизнь публициста в Нижнем Новгороде. Церемония прошла со всеми воинскими почестями.

Шубин награжден ведомственной наградой Росгвардии «За проявленную доблесть» III степени и орденом Мужества, государственной наградой Российской Федерации, а также наградами Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что злоумышленники взорвали автомобиль с Прилепиным и Шубиным внутри, писатель получил ранения. Подозреваемым в подрыве является завербованный украинскими спецслужбами Александр Пермяков, он арестован на два месяца.

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