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Грузинский политолог Морошкина заявила о «гадких интересах» протестующих против авиасообщения с РФ

Анна Касаткина
15:55 20.05.2023
В Грузии прошли протесты из-за запуска прямых рейсов между двумя странами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Грузии как и в России существует своя «пятая колонна», люди, которые преследуют гадкие интересы. Об этом «Звезде» заявили грузинский политолог Лали Морошкина.

Из-за возобновления авиасообщения с Россией прошли протесты у стен парламента, а внутри него даже произошла драка между депутатами.

«Что изменится и ждем ли мы российских туристов? А их меньше никогда и не было... Та горсточка (протестующих против авиасообщения с РФ. - Прим.ред.), которая хочет вечно что-то нагадить и испортить, эта пятая колонна, которая и в России существует, и в Грузии, и в других постсоветских республиках. Они как пришли, так и уйдут. У них свои гадкие интересы», - сказала Морошкина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что против рейсов могут быть только те люди, которые не заботятся о своих гражданах, а выполняют проплаченный кем-то заказ.

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