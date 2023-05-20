Грузинский политолог Морошкина заявила о «гадких интересах» протестующих против авиасообщения с РФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Грузии как и в России существует своя «пятая колонна», люди, которые преследуют гадкие интересы. Об этом «Звезде» заявили грузинский политолог Лали Морошкина.

Из-за возобновления авиасообщения с Россией прошли протесты у стен парламента, а внутри него даже произошла драка между депутатами.

«Что изменится и ждем ли мы российских туристов? А их меньше никогда и не было... Та горсточка (протестующих против авиасообщения с РФ. - Прим.ред.), которая хочет вечно что-то нагадить и испортить, эта пятая колонна, которая и в России существует, и в Грузии, и в других постсоветских республиках. Они как пришли, так и уйдут. У них свои гадкие интересы», - сказала Морошкина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что против рейсов могут быть только те люди, которые не заботятся о своих гражданах, а выполняют проплаченный кем-то заказ.