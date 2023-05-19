Митингующие, кордон и задержания: как в аэропорту Тбилиси встретили самолет из Москвы

Силовики задерживают тех, кто пытается прорваться через оцепление к аэропорту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы. Возле аэропорта собрались журналисты и митингующие против возобновления авиасообщения с РФ. На месте работает корреспондент «Звезды».

Силовики задерживают тех, кто пытается прорваться через оцепление к аэропорту в Тбилиси, как только приземлился самолет из Москвы. Некоторые протестующие пытаются отбить у полиции задержанных. Дебоширов сажают в микроавтобусы, испачканные краской.

Грузинские журналисты толпами подбегают ко всем прилетевшим на российском самолете в Тбилиси, окружая тех, кто согласился на интервью, однако говорят только на грузинском языке.

Сегодня утром первый за четыре года самолет Москва - Тбилиси вылетел из Внуково. Он приземлился в аэропорту грузинской столицы. Ранее в Кремле отмечали, что решение о возобновлении авиасообщения и отмене визового режима с Грузией носит гуманитарный характер.