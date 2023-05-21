Последний залп Patriot: хронология уничтожения американского ЗРК в Киеве

В ночь на 16 мая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и многофункциональную радиолокационную станцию в Киеве.

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Всю неделю российские ВКС наносили массированные удары по складам боеприпасов и техники на Украине. Все, что последние несколько месяцев киевский режим получал от западных стран, накапливал на складах и заводах для своего контрнаступления, было на прицеле у наших военных. Успешное поражение этих целей скрепя сердце были вынуждены признать даже в Вашингтоне, где на днях получили известие об уничтожении якобы неуязвимой системы противовоздушной обороны Patriot.

«Среди прочего русские уничтожили батарею Patriot недалеко от Киева. Это правда. Утверждения украинцев, что они сбили большую часть того, что по ним выпустили, просто нелепы. От их ПВО уже мало что осталось. Русские давно стремятся ослабить противовоздушную оборону врага, в этом они достаточно преуспели», - признал экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

В ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Как отметили в Минобороны, удар наносился сосредоточенно, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада.

Высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» не первый раз используется в ходе спецоперации. Ранее им уничтожались укрепленные бункеры, подземные командные пункты ВСУ, склады оружия и другие подобные цели. Ну а сейчас, в прямом ракетном столкновении, впервые поражен современный американский комплекс ПВО, который с таким пафосом был поставлен киевскому режиму. Там сразу начали опровергать информацию об уничтожении комплекса, сообщая о сбитых российских «Кинжалах». На эти заявления последовал ответ министра обороны России Сергея Шойгу.

«Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" - а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, - в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», - отметил глава российского оборонного ведомства.

В итоге пострадала репутация компании-производителя ЗРК Patriot, акции которой пошли вниз. Военные аналитики в США уже открыто пишут о недостатках системы ПВО против российского оружия.

Подробнее о «кинжальной дуэли» в Киеве и перспективах дальнейшей оружейной помощи режиму Зеленского от западных покровителей - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».