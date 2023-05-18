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The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства

Максим Крюков
13:07 18.05.2023
Автор портала The Drive призвал не считать американский ЗРК «чудо-оружием» и непробиваемым щитом.
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки должны быть готовы к тому, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые были поставлены на Украину, подвергнутся новым и более серьезным атакам со стороны России. Такое мнение выразил автор портала The Drive Тайлер Роговэй, отметив, что американская система противовоздушной обороны обладает характеристиками, которые делают ее привлекательной целью для Воздушно-космических сил РФ.

«Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время», - говорится в материале.

По словам автора публикации, несмотря на сложность и масштабность Patriot, массированная атака способна подавить его работу. Роговэй также призвал не считать ЗРК «чудо-оружием» и непробиваемым щитом.

«ЗРК Patriot будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены», - заявил автор статьи.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что в ночь на 16 мая ВС РФ выпустили ракеты воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства.

Как отметил в беседе со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов, «Кинжал» показал, что Patriot не способен работать по гиперзвуковым целям. Он добавил, что, судя по тем обломкам, которые можно найти на улицах Киева, украинские националисты использовали новейший образец ЗРК, пытаясь сбить российские ракеты.

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