В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»

© Видео: milinfolive, Telegram © Фото: Минобороны России

В Сеть попало видео уничтожения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

На кадрах, которые были опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель» видно, как перед поражением американский комплекс вел огонь - в небе над украинской столицей видны яркие вспышки и характерные следы от ракет.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве. В российском оборонном ведомстве добавили, что в ночь на 16 мая российские военнослужащие выпустили ракеты воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства. Как сообщает представитель МО РФ Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.

Утром 16 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели сильные взрывы. Градоначальник сообщил о взрывах в Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах столицы Украины.