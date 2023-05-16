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В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»

Максим Крюков
14:06 16.05.2023
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве.
© Видео: milinfolive, Telegram © Фото: Минобороны России
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В Сеть попало видео уничтожения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

На кадрах, которые были опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель» видно, как перед поражением американский комплекс вел огонь - в небе над украинской столицей видны яркие вспышки и характерные следы от ракет.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве. В российском оборонном ведомстве добавили, что в ночь на 16 мая российские военнослужащие выпустили ракеты воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства. Как сообщает представитель МО РФ Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.

Утром 16 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели сильные взрывы. Градоначальник сообщил о взрывах в Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах столицы Украины.

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