Армия Шойгу прокомментировал заявление Киева о якобы шести сбитых ракетах «Кинжал» Ян Брацкий По словам Министра обороны РФ Сергея Шойгу, число украинских «перехватов» в три раза превышает количество ракетных пусков. © Фото: Kremlin Poolvia, GlobalLookPress Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал заявления украинских властей о якобы сбитых минувшей ночью над Киевом шести летевших «Кинжалов». По словам Шойгу, Россия не запускала столько ракет, сколько «сбила» украинская ПВО. «Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», - заявил Шойгу в беседе с РИА Новости. Ранее в Сеть попало видео уничтожения зенитного ракетного комплекса Patriot производства США российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Перед поражением американский ЗРК вел огонь по целям в небе над украинской столицей. До этого источник в оборонном ведомстве заявил, что все сообщения о якобы перехвате российских гиперзвуковых ракет - попытка выдать желаемое за действительное. Скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы западных ЗРК, включая и Patriot. Экспертное мнение и аналитика