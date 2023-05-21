В ставропольском Минздраве раскрыли обстоятельства смерти замминистра науки и высшего образования РФ Кучеренко

Медики поднялись на борт самолета сразу после его приземления, однако спасти чиновника не смогли.

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Врачи пытались спасти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на борту самолета сразу после посадки. Об этом сообщили в пресс-службе ставропольского Минздрава. Мужчина возвращался из Гаваны, где находился в командировке в составе делегации. В воздухе 46-летнему чиновнику стало плохо, пилоты были вынуждены сесть в Минводах. К этому моменту бригады скорой помощи уже дежурили на летном поле.

«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», - говорится в сообщении Telegram-канала ставропольского Минздрава.

Ранее стала известна предварительная причина смерти Кучеренко. Источник в окружении его супруги, певицы Дианы Гурцкой, сообщил, что у замминистра были проблемы с сердцем. Петр Кучеренко занимал пост заместителя главы Министерства науки и высшего образования РФ с конца марта 2020 года.