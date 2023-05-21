Источник назвал предварительную причину смерти замглавы Миноборнауки Кучеренко

По словам источника «Звезды» в окружении певицы Дианы Гурцкаи, предварительная причина смерти Петра Кучеренко связана с сердцем.

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Предварительная причина смерти заместителя главы Министерства науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко связана с сердцем. Об этом заявил источник «Звезды» в окружении певицы Дианы Гурцкаи - она является женой чиновника.

«Сердце, но пока точной экспертизы нет», - сказал собеседник телеканала.

Сегодня стало известно, что умер Петр Кучеренко, занимавший пост заместителя главы Минобрнауки России с марта 2020 года. В ведомстве сообщили, что он плохо почувствовал себя в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт с Кучеренко приземлился в Минеральных Водах, там медики начали оказывать ему помощь, однако спасти замминистра не удалось.