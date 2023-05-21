Умер замглавы Минобрнауки России Петр Кучеренко

Как утверждается, он плохо почувствовал себя в самолете, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

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Умер заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Об этом сообщили в ведомстве.

Как утверждается, он плохо почувствовал себя в самолете, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт с Кучеренко приземлился в Минеральных Водах, где медики начали оказывать ему помощь, однако спасти его не удалось, уточнили в Минобрнауки.

Кучеренко было 46 лет. Он занял пост заместителя главы ведомства в конце марта 2020 года.