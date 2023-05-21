Умер замглавы Минобрнауки России Петр Кучеренко
Как утверждается, он плохо почувствовал себя в самолете, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей командировки на Кубу.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Умер заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Об этом сообщили в ведомстве.
Как утверждается, он плохо почувствовал себя в самолете, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей командировки на Кубу.
Борт с Кучеренко приземлился в Минеральных Водах, где медики начали оказывать ему помощь, однако спасти его не удалось, уточнили в Минобрнауки.
Кучеренко было 46 лет. Он занял пост заместителя главы ведомства в конце марта 2020 года.