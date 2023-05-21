Байден не смог дать гарантий, что дефолта в США не будет

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Штаты уже 1 июня могут оказаться не в состоянии обслуживать госдолг.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не может дать гарантий того, что дефолта в стране не произойдет.

«Я не могу гарантировать, что они (конгрессмены. - Прим. ред.) не устроят дефолт, сделав что-то по произволу», - сказал глава Белого дома.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила в письме лидерам Конгресса, что дефолт по правительственным обязательствам может произойти 1 июня, если потолок госдолга не будет вовремя повышен. Она призвала конгрессменов незамедлительно принять решение по повышению верхней границы госдолга. По данным телеканала NBCNews, для того, чтобы успеть договориться о потолке госдолга и предотвратить возможный дефолт, 46-й президент США решил сократить свою поездку в Азию. Также глава Белого дома не поедет на саммит QUAD в Австралию.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы из команды спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти внесли предложение, которое «отбросило назад» переговоры с администрацией Джо Байдена по вопросу потолка госдолга. Она отметила, что предложение республиканцев «было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных и неприемлемых требований».