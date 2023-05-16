Байден отменил часть заграничных поездок из-за ситуации с госдолгом США

© Фото: байден, Al Drago - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Президент США Джозеф Байден сократит свою поездку в Азию, чтобы успеть договориться о потолке госдолга и предотвратить возможный дефолт, сообщает NBCNews. По данным телеканала, глава Белого дома не поедет на саммит QUAD в Австралию.

Президент отправится в Хиросиму в среду на саммит Большой семерки (G7). После этого по пути в Сидней он должен был посетить Папуа-Новую Гвинею, где планировал обсудить региональную безопасность, экономическую и климатическую поддержку. Но эту часть поездки Вашигтон тоже отменил.

Байден принял решение вернуться домой уже в воскресенье, сразу после завершения G7, «чтобы обеспечить принятие Конгрессом мер к установленному сроку для предотвращения дефолта», сообщил источник телеканала. Ранее глава государства намеревался провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у страны до предполагаемой даты наступления дефолта.

Неспособность достичь соглашения грозит возможностью дефолта по долгу страны в размере 31,4 триллиона долларов и является катастрофическим сценарием для экономики США. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что правительство может остаться без возможности платить по обязательствам уже 1 июня.

Разногласия по повышению лимита госдолга состоят в том, что республиканцы в Конгрессе требуют сокращения бюджетных расходов, в то время как администрация Байдена на хочет идти на уступки.