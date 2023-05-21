Белый дом: республиканцы «отбросили назад» переговоры по госдолгу США

Пресс-секретарь Белого дома обвинила «республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA» в том, что оно толкает страну к дефолту.

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Республиканцы из команды спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти внесли предложение, которое «отбросило назад» переговоры с администрацией Джо Байдена по вопросу потолка госдолга. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Предложение республиканцев «было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных и неприемлемых требований», говорится в ее заявлении. Какие-либо подробности этого предложения не приводятся.

По словам Жан-Пьер, президент многократно выдвигал разные предложения по сокращению дефицита бюджета. Однако договориться сторонам пока не удалось.

Пресс-секретарь Белого дома обвинила «республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA» в том, что оно толкает страну к дефолту своими «радикальными однопартийными требованиями».

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. Администрация Байдена может столкнуться с невозможностью платить по обязательствам уже к 1 июня, предупреждала министр финансов США Джанет Йеллен. Байден отменил часть заграничных поездок из-за ситуации с госдолгом.