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Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня

Дмитрий Трунов
00:15 16.05.2023
Джанет Йеллен призвала конгрессменов незамедлительно принять решение по повышению верхней границы госдолга.
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня
© Фото: Michael Nagle, XinHua, GlobalLookPress
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Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила в письме лидерам конгресса, что дефолт по правительственным обязательствам может произойти 1 июня, если потолок госдолга не будет вовремя повышен. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Йеллен призвала конгрессменов незамедлительно принять решение по повышению верхней границы госдолга. 1 июня называется оценочной датой, когда американское правительство останется без средств на погашение платежей.

США достигли лимита госдолга в $31,4 трлн в январе. Разногласия по поводу его повышения состоят в том, что республиканцы в Конгрессе США связывают этот шаг с сокращением расходов, в то время как администрация президента Байдена настаивает на повышении без каких-либо условий.

Ранее 15 мая Байден заявил об отсутствии прогресса в переговорах с республиканцами по изменению лимита госдолга. По его словам, возможный дефолт в США обернется проблемами для всего мира.

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