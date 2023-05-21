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Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском

Анна Назайкина
14:28 21.05.2023
Использование этих самолетов не повлекло бы каких-либо дополнительных последствий, считает президент США.
Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском
© Фото: Tech. Sgt. Alexandre Montes, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Поставка Киеву самолетов F-16 не помогла бы в ситуации с Артемовском. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Хиросиме сделал американский лидер Джо Байден.

«Что касается F-16...F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом (Артемовском - Прим. ред.). Они бы не повлекли каких-либо дополнительных последствий», - сказал президент США.

Сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в результате действий штурмовиков из группы «Вагнер» при поддержке артиллеристов и летчиков «Южной» группировки войск российские войска освободили Артемовск. Бойцов поздравил президент РФ Владимир Путин.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга озвучил потери украинских националистов на Артемовском направлении.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск и что теперь город «останется только в сердцах» украинцев.

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