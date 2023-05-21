В стране и мире В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение Артемовска. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении. По данным российского военного ведомства, за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение Артемовска, заявил официальный представитель Минобороны. За минувшие сутки в районе города российские летчики совершили шесть самолетовылетов. Было выполнено 69 огневых задач. Также в районе населенного пункта Красное российским войскам удалось уничтожить автомобильный мост, по которому шла переброска в Артемовск подкрепления украинских боевиков. Ранее глава государства Владимир Путин поздравил российских бойцов с тем, что они освободили Артемовск. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика