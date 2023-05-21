В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении.
По данным российского военного ведомства, за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение Артемовска, заявил официальный представитель Минобороны.
За минувшие сутки в районе города российские летчики совершили шесть самолетовылетов. Было выполнено 69 огневых задач.
Также в районе населенного пункта Красное российским войскам удалось уничтожить автомобильный мост, по которому шла переброска в Артемовск подкрепления украинских боевиков.
Ранее глава государства Владимир Путин поздравил российских бойцов с тем, что они освободили Артемовск.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.