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Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск

Анна Назайкина
09:30 21.05.2023
Украинский президент сделал соответствующее заявление на полях саммита G7.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christine Olsson, KeystonePressAgency
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Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск, передает Reuters.

Как утверждается, украинский президент сделал соответствующее заявление на полях саммита G7, отвечая на вопрос, остается ли город под контролем киевского режима.

«На сегодняшний день Бахмут (Артемовск - Прим. ред.) только в наших сердцах», - приводит агентство слова украинского лидера.

Сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что Артемовск освободили в результате наступления штурмовых отрядов «Вагнер», их поддерживала группировка «Юг». Наши бойцы освобождали город, сражаясь за каждый квартал.

Впоследствии глава государства Владимир Путин поздравил наших бойцов с освобождением Артемовска. Как уточнили в Кремле, все отличившееся будут представлены к госнаградам.

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