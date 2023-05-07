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Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска

15:03 07.05.2023
Подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывали противника на флангах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на флангах.

Напомним, в пятницу, 5 мая, в военном ведомстве сообщили об уничтожении моста в районе Часова Яра. По нему украинские националисты пытались перебрасывать резервы и возить боеприпасы в Артемовск.

Также под Артемовском экипаж Т-80 нанес кинжальный удар по опорному пункту боевиков. После того, как БПЛА вычисляют координаты врага, по его позициям отрабатывают танки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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