Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на флангах.

Напомним, в пятницу, 5 мая, в военном ведомстве сообщили об уничтожении моста в районе Часова Яра. По нему украинские националисты пытались перебрасывать резервы и возить боеприпасы в Артемовск.

Также под Артемовском экипаж Т-80 нанес кинжальный удар по опорному пункту боевиков. После того, как БПЛА вычисляют координаты врага, по его позициям отрабатывают танки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.