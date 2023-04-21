В Киеве проигнорировали советы из Вашингтона.

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Соединенные Штаты еще в январе предупреждали киевские власти об окружении российскими войсками подразделений боевиков в Артемовске и предлагали оставить город. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы под грифом «совершенно секретно».

Однако предупреждения по большей части остались без внимания, отмечается в публикации. В Киеве заявили, что город нужно удерживать всеми возможными силами ради поддержания национального духа украинцев.

«Согласно секретным документам разведки, оценки США были мрачными уже в январе», - отмечает The Washington Post.

Напомним, в среду Министерство обороны РФ сообщило о блокировании Артемовска с северной и южной окраин подразделениями ВДВ. Штурмовые отряды продолжают освобождать кварталы города.

Штурмовиков поддерживают авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.