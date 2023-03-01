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CNN: Киев молчит о реально тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске

Марина Крижановская
09:56 01.03.2023
Речь идет обо всех направлениях, но особо сложная ситуация для боевиков ВСУ сейчас на севере Артемовска.
CNN: Киев молчит о реально тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске
© Фото: РИА Новости
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Украинский военнослужащий рассказал, что ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) гораздо сложнее на самом деле, чем об этом говорят официальные власти Киева. Он сообщил это в интервью американскому телеканалу, детали которого приводит RT.

«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», - публикует его слова издание.

Военнослужащий Украины добавил, что особо сложная ситуация для боевиков ВСУ сейчас на севере Артемовска, но речь идет обо всех направлениях.

Немногим ранее британские читатели раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о тяжелом положении националистов в Артемовске.

Пользователи написали, что «люди начинают понимать, что Россия победит и украинцы теперь в унынии, а актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось».

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