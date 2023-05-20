Politico: Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву после встречи с Зеленским в Хиросиме

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Президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 миллионов. Это должно произойти после его встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии, пишет Politico со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц.

В новый пакет войдет больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств. Это все США и их союзники поставляли Киеву в прошлом. Но новые партии требуются в месяцы ожесточенных боев, которые ожидаются этой весной и летом, пишет издание.

Байден также дал понять, что даст зеленый свет третьей стороне на передачу американских истребителей F-16 Киеву, говорится в статье. Он заявил своим коллегам из G7, что поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов полетам на этих самолетах.

Страны, которые десятилетиями летали на F-16, такие как Бельгия, Дания и Нидерланды, заявили, что они будут участвовать в программе обучения. Свою помощь также обдумывает Норвегия. Все страны НАТО находятся в процессе перехода на F-35 и продают свои старые F-16 третьим странам, таким как Румыния, которые отчаянно хотят обновить свои самолеты советской эпохи.

Пока ни одна из стран, включая США, не взяла на себя обязательств по отправке F-16 в Украину, отмечает издание.