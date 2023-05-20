Белый дом: США отслеживают реакцию РФ при поставках оружия Киеву

В Вашингтоне заявляют о намерении избежать эскалации до мирового конфликта.

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В Вашингтоне отслеживают реакцию РФ при поставках оружия Киеву и нацелены избежать эскалации конфликта вокруг Украины до третьей мировой войны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Так представитель Белого дома прокомментировал решение США одобрить обучения украинских летчиков пилотированию F-16. Этот шаг многие эксперты связывают с риском эскалации конфликта.

По словам помощника по нацбезопасности, Байден исходит из того, что США «намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность». При этом Вашингтон должен действовать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны, сказал Салливан.

Ранее Politico сообщила о том, что Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 миллионов. Поставки будут включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанковых средств.

Кроме того, американский президент на G7 одобрил обучение украинцев обращению с F-16. Вашингтон даст зеленый свет третьим странам на передачу американских истребителей Киеву, сообщает издание.