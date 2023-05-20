Шаг навстречу: как в Грузии отреагировали на возобновление авиасообщения с Москвой

Накануне в Тбилиси прошли массовые акции протеста против возобновления прямого авиасообщения с Россией и введения Москвой безвизового режима для грузин.

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Тбилиси разделен, в городе последние дни царят разные политические настроения. На площади Свободы, где вчера проходили стихийные митинги, сегодня активное автомобильное движение. Еще вчера в этом месте раздавались протестные лозунги. В международный аэропорт города прибывают люди со всех стран мира. Прибыл вчера и первый за четыре года прямой рейс Москва-Тбилиси, который у некоторых вызвал бурное негодование.

«Те люди, которые вчера якобы протестовали, в связи с безвизовым режимом, не были обычные граждане Грузии. Конечно, это были прозападные активисты», - уверен председатель партии «Консервативное движение» Георгий Кардава.

Добропорядочные отношения России и Грузии сложились задолго до сегодняшнего дня. Вместе переплелись бизнес, кухня, культура и человеческие судьбы.

«Когда мой сын впервые попал в Москву, он так испугался. С тех пор он влюбился в этот город, а сейчас в туристку из Москвы, они собираются пожениться», - поделилась предпринимательница Лали Морошкина.

Лали держит в Кахетии гостиницу и небольшое кафе. Говорит, что туристы из России у нее самые частые постояльцы, вот грузины теперь смогут официально и беспрепятственно посещать Россию.

«Очень хорошо, что возобновилось авиасообщение, это поможет нам в потеплении отношений между странами и хорошо, что мы больше друг о друге узнаем. Тех митингующих, которые там были, не более 400 человек, не высказывают мнение всего грузинского народа», - заявил местный житель Зураб Кобахидзе.

Те люди, кто помнит прошлое и родились в Грузии при Советском Союзе, воспринимают нынешние акции, как дикость

«Я очень приветствую, что Путин сделал безвизовую систему, прямые рейсы - очень хорошо будет, если откроют железную дорогу, как раньше было при Советском Союзе. Я служил в России, отсюда меня забрали в Калугу, с Калуги в Ленинград», - вспомнил местный житель Сулейан Мирзоян.

Устраиваемые в Грузии акции протеста - провокации Запада, а так называемые «журналисты», которые вчера набросились на прилетевших первым прямым рейсом, - прозападные оппозиционеры, наскоро получившие журналистскую аккредитацию и взявшие в руки микрофон.

«Поэтому этот шантаж, спекуляции предоставления или не предоставления статуса в Евросоюз будет использован для организации оппозиционных митингов, акций протеста, максимального расшатывания ситуации в Грузии до конца года, как раз к президентским выборам», - предположил политолог Арно Хидирбегишвили.

Указ президента Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии вступил в силу в минувший понедельник. Теперь у них появилась возможность посещать Россию без оформления виз на срок до 90 дней - для этого им нужно только показать паспорт на таможне. Прилететь в нашу страну можно прямым рейсом из Тбилиси.