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Политолог Хидирбегишвили объяснил, почему Грузии будет отказано в предоставлении статуса в ЕС

Ян Брацкий
19:47 20.05.2023
По мнению политолога Арно Хидирбегишвили, единственным смыслом членства Грузии в ЕС было соглашение о свободной торговле и возможность помогать России обходить препоны в бизнесе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Грузия в конце года не станет членом Евросоюза и ее статус в этом отношении не изменится. В этом уверен главный редактор «Грузинформ» и политолог Арно Хидирбегишвили. И дело даже в возобновлении прямого авиасообщения с Москвой и предоставлении безвизового режима для грузин, уверен он.

«Я не думаю, что вопрос получения безвиза с Россией или восстановление прямого авиасообщения будет единственной причиной, по которой Грузии в конце года будет отказано в предоставлении статуса в Евросоюзе. Единственный смысл в этом был, чтобы помогать России и другим странам, не имеющим соглашения о свободной торговле с ЕС. Грузия могла продолжать свое плодотворное экономическое сотрудничество с Россией и в тоже время, на основании этого соглашения, торговать с Европой», - заявил Хидирбегишвили в разговоре со «Звездой».

Ранее грузинский политолог Лали Морошкина заявила, что в Грузии, как и в России существует своя «пятая колонна», преследующая гадкие интересы. Политолог заверила, что российских туристов в стране никогда меньше не становилась, а протестующая горстка людей уйдет также, как и пришла.

Накануне в Тбилиси совершил посадку первый за четыре года самолет из Москвы. Полиция оцепила аэропорт и задержала несколько провокаторов. К вечеру стихийный митинг возник у здания правительства в грузинской столице. Замотанные в американские и украинские флаги демонстранты требовали отмены прямого авиасообщения, выкрикивали оскорбления и провоцировали силовиков.

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