Пассажирка самолета из Тбилиси назвала долгожданным прямой рейс в Москву

По словам девушки, теперь полет в Россию занимает на 2 часа меньше времени, а первый рейс был заполнен практически полностью.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первый грузинский рейс в Россию очень ждали, теперь простым людям стало гораздо удобнее добираться. Об этом «Звезде» рассказала прилетевшая на нем в Москву пассажирка Мариам Шавердашвили.

«Я в восторге. Я очень рада, что наконец-то этот долгожданный рейс совершился. Это удобно очень. Я думаю, все адекватные люди, все очень рады», - сказала она.

По ее словам, теперь полет в Россию занимает на 2 часа меньше времени, а сам рейс был заполнен практически полностью. Девушка отметила, что полет прошел хорошо.

Ранее в Москве приземлился первый грузинский самолет из Тбилиси. Борт сел в аэропорту Внуково. Это был первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из грузинской столицы с российскую.