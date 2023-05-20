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Тайком через Северную Атлантику: какие боевые задачи выполняла легендарная 33-я дивизия атомных подлодок СФ

Роман Закурдаев
18:45 20.05.2023
Дивизия подлодок сформировалась в 1973 году и долгие годы решала самые сложные задачи на Северном флоте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пятьдесят лет назад была создана 33-я дивизия атомных подводных лодок, на протяжении всех этих долгих лет она неизменно оставалась одним из флагманов Северного флота. В Петербурге встречают ветеранов легендарной дивизии, на счету которых множество серьезных операций.

Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Город на Неве принимает ветеранов легендарной 33-й дивизии подводных лодок Северного флота. Закаленные в дальних арктических походах спустя и десятки лет после службы они в отличной форме.

Военно-морская база Западная Лица на границе с Норвегией. Здесь в 1973 году формируется дивизия подводных лодок, которой в последующие годы предстоит решать самые сложные и ответственные боевые задачи на Северном флоте. Взять хотя бы знаменитую операцию «Апорт», когда во время холодной войны сразу пять советских субмарин скрытно прошли всю Северную Атлантику и вычислили расположение американских подводных лодок с баллистическими ракетами.

Сразу после торжественной церемонии по случаю юбилея дивизии североморцы отправились в Кронштадт - колыбель российского флота. Сейчас там возводят музей военно-морской славы, главным экспонатом которого станет первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол».

Это живая связь поколений. «Ленинский комсомол» - лодка, с которой в Заполярье начинался отечественный атомный подводный флот и ветераны 33-й дивизии, которая  на протяжении долгих лет неизменно оставалась одним из флагманов Северного флота.

Легендарная 33-я дивизия прекратила свое существования в 2001 году, но многолетние традиции ее школы подводного плавания  на Северном флоте сохраняют до сих пор.

В Мурманской области атомная подводная лодка «Тамбов» после глубокой модернизации по-прежнему в боевом строю.

«Здесь именно дух боевой. Не зря эти корабли называют кораблями войны. Так оно и осталось», - отметил командир корабля Максим Стрельников.

Подлодка  «Тамбов» вошла в историю российского военно-морского флота как корабль, экипажу которого удалось остаться незамеченным для субмарин НАТО на специальных противолодочных учениях. Инцидент у берегов Великобритании в 1996 году получил широкую огласку. Корабли альянса на учениях успешно отчитались об успешном завершении задачи по обнаружению и поиску подводных лодок условного противника. Однако сразу после этого на связь вышла необнаруженная подводная лодка, ее экипаж подал сигнал о помощи из-за необходимости медицинской помощи одному из членов экипажа. Как только сигнал удовлетворили, прямо среди кораблей НАТО всплыла российская субмарина «Тамбов».

Двумя годами ранее, в 1994 году, экипаж атомной подводной лодки Б-414 «Даниил Московский» с крейсером К-18 отправились в беспрецедентный арктических поход и в сложнейших погодных условиях российские моряки-подводники совершили всплытие на «макушке» планеты - в географической точке Северного полюса.

«Как раз сменились атрибуты государственных символов. Был принят военно-морской Андреевский флаг и вот в этом походе мне посчастливилось установить Андреевский флаг, который до этого был не установлен», - рассказал Герой России, вице-адмирал в отставке Сергей Кузьмин.

Свою «встречу выпускников» ветераны 33-й дивизии Северного флота завершили под колокольный звон Кронштадского Никольского собора - в Главном храме российского Военно-морского флота, где прошел молебен в память о моряках-подводниках, не вернувшихся с боевого задания.

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