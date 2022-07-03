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Камера на торпеде показала, как заряжают атомную подлодку «Тамбов»

Владимир Расходчиков
11:29 03.07.2022
На борту АПЛ проекта 671 РТМК может быть установлено различное вооружение для поражения надводных и подводных целей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе проверки механизма заряжания на российской атомной подводной лодке «Тамбов» съемочной группе «Военной приемки» удалось закрепить камеру на систему подачи боеприпасов в канал торпедного аппарата. Отладка прошла успешно, что позволило получить кадры прохода торпеды по специальной рельсе и ее заряжания в установку.

АПЛ «Тамбов» может нести на своем борту множество видов оружия: от торпед и мин, до крылатых ракет типа «Гранат». Это позволяет экипажу поражать как подводные, так и надводные цели. Об этом рассказал командир атомной подводной лодки «Тамбов» Сергей Царев.

«Вооружение подводной лодки 671 РТМК проекта представляет собой торпедное оружие, которое способно поражать как подводные лодки, так и надводные корабли. Может быть загрузка в минном варианте. Также проектантом предусмотрено использование крылатых ракет типа “Гранат”», - объяснил Царев.

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