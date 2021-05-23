Покоритель Северного полюса: как пробитие льдов отразилось на АПЛ «Даниил Московский»

Атомная подводная лодка Б-414 «Даниил Московский» имеет несколько уникальных особенностей и достижений, например, на этой лодке имеется сразу два атомных реактора. Об этом «Военной приемке» в пункте базирования атомных подводных лодок в Видяево рассказал командир 7-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Сергей Чередниченко.

«Подводная лодка «Святой Даниил Московский» второго поколения. На ней отрабатывались все системы и механизмы, которые необходимы для обеспечения плавания подводной лодки в подводном положении, для поиска и обнаружения подводных лодок противника. Это такой же охотник, такой же истребитель, только предыдущего поколения, но имеет одну особенность. На борту этой подводной лодки расположено два реактора», - рассказал комдив.

Внушительная мощность от двух атомных реакторов позволили этой АПЛ совершить невероятные маневры, на которые не способны большинство подводных лодок, Сергей Чередниченко рассказал о некоторых подвигах этой лодки.

«Эта подводная лодка дважды совершала боевые походы на Северный полюс и дважды всплывала в районе Северного полюса, пробивала льды. И посмотрите на состояние корпуса - никаких проблем мы не видим. Хотя это подводная лодка изготовлена из стали, а не из титана», - отметил военнослужащий.

По словам командира 7-й дивизии подводных лодок Северного флота, на основе полученного опыта и знаний при строительстве АПЛ «Даниил Московский» и с применением новых технологий, в следующем поколении подлодок конструкторам удалось достичь большего водоизмещения кораблей, при этом снизив число необходимого для управления экипажа.

«Если здесь при водоизмещении в 7 тысяч тонн на борту находится 100 человек, то на титановой лодке при водоизмещении в 10 тысяч тонн всего-навсего 70. Это достигнуто благодаря применению новых технологий, автоматизации и новыми системами управления», - заявил Чередниченко.

Атомная подводная лодка проекта 671РТМК «Щука» Б-414 «Даниил Московский», известная ранее под названием ранее К-414 - российская торпедная атомная подводная лодка, состоящая на вооружении Северного флота. Наличие сразу двух реакторов, суммарной мощностью в 31 000 л.с., позволяет ей совершать мощные маневры, развивать высокую скорость и даже пробивать льды.