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Подводники показали кадры прибытия британцев на подлодку, которая две недели следила за их учениями

Владимир Расходчиков
12:02 09.10.2022
Во время учений НАТО в 1996 году около побережья Великобритании на российской подлодке «Тамбов» решалась судьба моряка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальные кадры прибытия британских военных медиков на борт атомной подводной лодки «Тамбов» показали в эфире «Военной приемки». Этот случай произошел во время учений НАТО у берегов Великобритании в 1996 году. Тогда за ними следила наша подлодка, причем за 2 недели ее так и не смогли обнаружить. 

Но у одного из подводников начались проблемы со здоровьем. Сначала аппендицит, но во время операции выяснилось, что у моряка еще и перитонит. Такую сложную операцию проводить на борту АПЛ было довольно рискованно. И тогда командир «Тамбова» Михаил Иванисов запросил разрешения на обращение за помощью к британским ВМС. Причем во время переговоров с командным пунктом ему приходилось всплывать на перископную глубину - и все равно подлодку тогда так никто и не обнаружил.

«Я передал радио на КП флота о случившемся и предложил следовать в сторону Североморска, а также предложил направить хирургическую бригаду кораблем навстречу. В течение 10 часов я получал запросы от КП флота о состоянии больного, о месте и действиях. На все эти запросы я отвечал, всплывая на перископную глубину. И в результате получил приказание командного пункта - всплыть и приготовить больного к передаче на вертолет военно-воздушных сил Великобритании», - рассказал омандир большой атомной подводной лодки «Тамбов».

После установления контакта с британскими самолетами и кораблями, к нашей подлодке вылетел вертолет с английскими медиками. Оказалось, что российские подводники в тот момент вели съемку на камеру и этот исторический момент контакта двух флотов сохранился на пленке. 

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