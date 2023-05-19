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В грузинской делегации назвали просьбой народа возобновить авиасообщение с РФ

Анна Назайкина
08:24 19.05.2023
Сегодня из Москвы в Тбилиси отправится первый с 2019 года прямой рейс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Представитель грузинской делегации из организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал о важности возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Сегодня из Москвы в Тбилиси отправляется первый за четыре года пассажирский самолет. Кроме того, несколько дней назад был отменен и визовый режим для граждан Грузии, если поездка не превышает 90 дней и не связана с учебой или работой.

Свое недовольство ситуацией уже выразили в Брюсселе и Вашингтоне, и в который раз пригрозили Грузии санкциями. Чикашвили ответил на вопрос о том, почему грузинский народ сделал такой выбор, несмотря на угрозы со стороны Запада.

«Мы хорошо знаем историю, мы хорошо знаем что за ценности у нас есть общие... Мы что не видим, что такое белое и черное?», - сказал он.

По мнению Чикашвили, Москва и Тбилиси должны сделать все, чтобы укрепить отношения между двумя странами. Он также отметил значимость этого события для экономики Грузии. По словам грузинского делегата, возобновление авиасообщения было «просьбой народа».

Как подчеркнули в Кремле, решение гуманитарное и принято, чтобы людям в обеих странах было легче поддерживать контакты, несмотря на то, что дипломатических отношений между двумя государствами нет.

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