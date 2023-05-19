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Ближневосточный реванш: что означает восстановление Сирии в Лиге арабских государств

Константин Коковешников
19:08 19.05.2023
Спустя 12 лет президент Башар Асад вновь занял место за столом Лиги арабских государств, что по мнению его коллег из ближневосточных стран ускорит нормализацию ситуации в Сирии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Royal Hashemite Court, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Расширение отношений между Россией и арабскими странами следует в русле построения более справедливой системы миропорядка. Об этом говорится в приветственной телеграмме, которую Владимир Путин направил участникам саммита Лиги арабских государств. Он стартовал сегодня в Саудовской Аравии и пройдет на самом высоком уровне с участием первых лиц из 22-х арабских стран. Впервые за последние 12 лет в нем примет участие президент Сирии Башар Асад. Долгое время он считался нерукопожатным даже среди своих ближайших соседей. Его прибытие - знак ослабления влияния США на Ближнем Востоке в целом.

Сирия - одна из основательниц Лиги арабских государств - последние 12 лет была представлена там на уровне оппозиции. Разговаривать с легитимно избранным президентом, после начала гражданской войны в Сирии, в ЛАГ не хотели. С приходом к власти в Саудовской Аравии наследного принца Бен Салмана и отказа от безоговорочной поддержки Вашингтона - Королевство возобновило дипотношения с Ираном, который, как и Россия, поддерживал Асада и вот-вот откроет в Тегеране посольство.

«Мы рады присутствию на этом саммите президента Сирии Башара Асада. Мы надеемся, что решение возобновить участие этой страны в Лиге арабских государств будет способствовать нормализации жизни в Сирии и установлению стабильности в нашем регионе», - заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

В России приветствовали возобновление членства Сирии. Тем более, что сами много сделали для борьбы с международным терроризмом. В результате операции наших ВКС сегодня под контролем правительственных сил - 90% территории страны. Серия революций, получивших название «Арабской весны», привела к установлению в Египте режима религиозных исламистов. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси оказался свергнут. Ему явно было что обсудить с Асадом.

«Единственный способ урегулировать ситуацию в Сирии - это политический диалог без вмешательства иностранных сил, путем реализации мер по достижению национального примирения», - заверил глава МИД Египта Самер Шукри.

Лига арабских государств, штаб-квартира которой находится в Каире, хотя и не имеет большого международного влияния, включает более двадцати стран, как говорят сейчас, «Глобального Юга». Саудовская Аравия - член G20 и вместе с Египтом претендует на вступление в БРИКС. Визит сюда Асада подчеркивает возрастающую роль именно региональных объединений.

«Мы находимся в самом сердце Лиги арабских государств. Трудно переоценить ее значение. Достигнутые на полях саммита двусторонние договоренности окажут большое влияние на экономику и культуру наших стран», - выразил надежду сирийский лидер Башар Асад.

Консолидации мусульманского мира способствовала помощь Турции и Сирии при ликвидации последствий землетрясения 6 февраля, но найти общий язык странам только предстоит. И в этом им, как показали состоявшиеся четырехсторонние переговоры, поддержку оказывают Москва и Тегеран. На этом фоне в конгрессе США зарегистрировали законопроект, запрещающий американским властям признавать президентом Сирии Башара Асада и предусматривающий введение санкций против стран, которые его поддерживают.

«Сирия Асада поддерживает Иран. Сирия - единственный реальный союзник России на Ближнем Востоке, там есть российские военные базы. Восстановление Сирии в Лиге - это поражение США», - объяснил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Участие в саммите Лиги арабских государств - не единственное международное мероприятие Асада. Он уже получил приглашение посетить конференцию ООН по климату, которая в конце года состоится в Дубае.

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