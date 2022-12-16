МИД России договаривается о безвизовом режиме почти со всеми странами Персидского залива

В российской дипломатическом ведомстве отметили, что с этими государствами отношения развиваются хорошо.

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Москва занимается вопросом установления безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовскую Аравию и Бахрейн. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

В российской дипломатическом ведомстве отметили, что с этими государствами отношения развиваются хорошо.

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», - сказал он РИА Новости.

Напомним, что 22 сентября президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В частности, в ходе беседы были отмечены высокие темпы развития торгово-экономических связей, а также возрастание показателей товарооборота между двумя государствами.