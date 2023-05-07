МИД РФ приветствовал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

На заседании 7 мая министры иностранных дел стран - членов ЛАГ решили вернуть Сирию в организацию.

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Россия приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, это долгожданный шаг.

Процесс возвращения Сирии в «арабскую семью» набрал динамику, говорится в заявлении. Москва призывала арабские столицы к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском.

Сирия является одной стран-основателей ЛАГ, напомнила Захарова. Возобновление участия Дамаска в организации будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса, говорится в сообщении.

Представитель российского МИД выразила ожидание, что арабские страны увеличат поддержку Сирийской Арабской Республики для ее восстановления после многолетнего военного конфликта. Сейчас оно осложняется нелегитимными односторонними санкциями против Дамаска.

Захарова подчеркнула, что это решение показывает, что арабские государства стремятся укреплять координацию действий для урегулирования региональных и международных проблем, а также настроены проводить самостоятельную политику на мировой арене, исходя из своих коренных интересов.

На заседании 7 мая министры иностранных дел стран - членов Лиги арабских государств решили вернуть Сирию в организацию. Внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, посвященное Сирии и Судану, проходит в Каире. Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года после начала внутреннего кризиса, который перерос потом в вооруженный конфликт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел четырехсторонние переговоры с коллегами из Сирии, Ирана и Турции. Стороны обсудили укрепление безопасности в Сирии, нормализацию сирийско-турецких отношений и борьбу с экстремистскими группировками и терроризмом в САР.