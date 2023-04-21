Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили перспективы взаимодействия с БРИКС

Ранее официальный Эр-Рияд пригрозил сократить производство нефти, если в отношении королевства применят ценовой потолок.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили перспективы координации взаимодействия официального Эр-Рияда с БРИКС.

«Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сегодня в организацию БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В ближайшее время численный состав организации может увеличиться за счет присоединения новых членов. Интерес проявляют власти Аргентины, Египта, Ирана и Индонезии, а также Саудовской Аравии и Турции.

Ранее власти Саудовской Аравии пригрозили сокращением производства нефти в случае применения в отношении королевства потолка цен. Министр энергетики Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд добавил, что нефть из королевства не будет продаваться странам, которые введут ценовые ограничения.