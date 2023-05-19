Мишустин заявил о завершении строительства тысяч оборонительных сооружений у границы с Украиной

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Возведение тысяч оборонительных укреплений на граничащих с Украиной территориях, а также в новых российских субъектах завершено. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве РФ.

Премьер сообщил о выделении ресурсов на закупку средств противодействия БПЛА и указал на рост объемов выпуска продукции для СВО.

Второго мая в пресс-службе кабмина сообщили, что Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации.

Ранее мы рассказывали, как операторы беспилотников отрабатывают сброс подвесных боеприпасов с дронов в зоне спецоперации. Тренировки проходят в тыловых районах. Кроме того, в пресс-центре группировки «Центр» сообщили об ударе фугасными бомбами по противнику на Краснолиманском направлении. Также разведчики вскрыли перемещение штурмовых групп украинских бригад и накрыли националистов огнем артиллерии, в результате противник понес потери в живой силе и технике.